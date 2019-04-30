Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой дочери на «Голосе»
Для своего первого выходя в свет после скандала артистка выбрала строгий брючный костюм.
Обновлено в 10:06
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции
Обновлено в 15:51
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Политика
Венесуэла начала расследование попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование попытки госпереворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:42
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Шоу-бизнес
Янина Студилина сильно похудела
Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.
Обновлено в 21:30
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено в 21:50
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено в 22:51
Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза
Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 19:52
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Экономика
Pfizer улучшил прогноз на 2019 год после роста прибыли
В свете достаточно позитивной отчетности компания обновила прогноз на 2019 год, повысив целевую прибыль с одной акции до диапазона от $2,83 до $2,93.
Обновлено в 11:21
Игры
Catherine: Full Body уже можно предзаказать
Обновлено в 16:49
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Технологии
Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера
Отмечается, что использование технологии 3D-печати позволит бережно восстановить собор в кратчайшие сроки и обойдется гораздо дешевле работы с камнем.
Обновлено в 21:16
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
Обновлено в 07:51