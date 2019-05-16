Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в ЕкатеринбургеRT на русском 09:46

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
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Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

RT на русском09:46

Как Екатеринбургу выполнить задание Путина и не вызвать новый протест

URA.Ru12:21

Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

РИА Новости09:57

Путин предложил провести опрос населения о строительстве Храма-на-Драме

ТагилСити.ру09:51

Храм ставят на голосование

Коммерсантъ15:23

Путин предложил опросить жителей района Екатеринбурга о строительстве храма

Forbes09:45

«Провести опрос»: Владимир Путин рассказал, как можно решить конфликт вокруг сквера у Драмтеатра

Екатеринбург Онлайн09:42
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

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Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Недвижимость

Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой

За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере

Обновлено в 12:59
Космос

Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле

Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
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«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию

Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Авто

В России запатентовали новый Nissan Teana

Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.
Обновлено в 05:42
Авто

Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике

"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
Обновлено в 11:46
Игры

Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры

Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Авто

Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест

«Рады сообщить, что седан Е-класса российского производства успешно прошел краш-тест в Германии и получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:59
Музыка

В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

На полигонах стран ОДКБ впервые пройдут учения «Центр-2019»

Стратегические командно-штабные учения "Центр", которые запланированы на сентябрь этого года, впервые пройдут на полигонах стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
Обновлено в 02:34
Авто

Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Общество

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено в 14:28
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
Политика

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Технологии

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Политика

Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией

Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Культура

Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

Обновлено в 07:16
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
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