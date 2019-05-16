Путин прокомментировал ситуацию с протестами в ЕкатеринбургеRT на русском 09:46

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Недвижимость Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.

Происшествия В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Здоровье Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.

Авто В России запатентовали новый Nissan Teana Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.

Авто Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике "Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.

Игры Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.

Авто Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест «Рады сообщить, что седан Е-класса российского производства успешно прошел краш-тест в Германии и получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег», — отмечается в сообщении.

Музыка В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019» Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие На полигонах стран ОДКБ впервые пройдут учения «Центр-2019» Стратегические командно-штабные учения "Центр", которые запланированы на сентябрь этого года, впервые пройдут на полигонах стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Авто Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1 Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.

Авто В России распродали все автомобили Lifan X70 Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.

Экономика ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя» Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Наука В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Технологии В Японии заканчиваются телефонные номера Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.

Политика Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.