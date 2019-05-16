Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в ЕкатеринбургеRT на русском 09:46
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
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«Провести опрос»: Владимир Путин рассказал, как можно решить конфликт вокруг сквера у Драмтеатра
Екатеринбург Онлайн09:42
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Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
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В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
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Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
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Путин заявил об особой ответственности чиновников
Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании медиафорума ОНФ, отметил, что с чиновников должен быть особый спрос, поскольку на них лежит особая ответственность перед людьми.
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Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
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Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
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Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
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Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары
В модуле Harmony американского сегмента МКС расположены четыре каюты для сна. В российском модуле "Звезда" находятся две каюты.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
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Максим Галкин считает отмену результатов шоу «Голос.Дети» смелым решением
Телеведущий подчеркнул, что это очень смело – принять такое решение, но «ответственность перед зрителем оказалась выше корпоративных интересов».
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Кино
Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»
Обновлено в 04:25
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Общество
Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство
Апелляционный суд Брюсселя сегодня оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.
Обновлено в 12:29
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Здоровье
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением
Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Авто
Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике
"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Происшествия
Школу закрыли из-за следов обогащенного урана в США
В США школу закрыли из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков
Четыре древнерусские монеты XV–XVI веков нашли во время благоустройства территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря.
Обновлено в 01:05