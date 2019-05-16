Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в ЕкатеринбургеRT на русском 09:46

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
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Храм ставят на голосование

Коммерсантъ15:23

Как Екатеринбургу выполнить задание Путина и не вызвать новый протест

URA.Ru12:21

Власти Екатеринбурга спросят жителей о стройке храма после заявления Путина

Znak.com10:29

Путин предложил провести опрос населения о строительстве Храма-на-Драме

ТагилСити.ру09:51

Путин предложил опросить жителей района Екатеринбурга о строительстве храма

Forbes09:45

«Провести опрос»: Владимир Путин рассказал, как можно решить конфликт вокруг сквера у Драмтеатра

Екатеринбург Онлайн09:42

Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

РИА Новости09:57
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
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Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

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Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

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Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Кино

Каннский фестиваль показал фильм Кантемира Балагова «Дылда»

Обновлено в 13:48
Общество

Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Общество

Посетителю ресторана в Великобритании по ошибке подали вино за 4,5 тысячи фунтов

Обновлено в 16:51
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Гаджеты

HUAWEI представляет 8-дюймовый планшет HUAWEI MediaPad M5 lite

Новый планшет MediaPad M5 lite построен на базе процессора Kirin 710 с ядрами A73 и получил технологию оптимизации графической производительности для видеоигр GPU Turbo 2.0 .
Обновлено в 08:52
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Футбол

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

"Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом" и в четвертый раз завоевал титул чемпиона Бельгии по футболу.
Обновлено в 16:47
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Экономика

Беглов попросил Медведева пересмотреть нормативы за газ

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть нормативы за газ.
Обновлено в 16:44
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве

Обновлено в 09:13
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Космос

В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено в 09:36
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
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Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест

«Рады сообщить, что седан Е-класса российского производства успешно прошел краш-тест в Германии и получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:59
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Наука

Российские ученые МФТИ впервые в мире получили «двухмерное» золото

Обновлено 13 мая в 14:06
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
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