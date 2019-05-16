Путин прокомментировал ситуацию с протестами в ЕкатеринбургеRT на русском 09:46

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

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