Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в ЕкатеринбургеRT на русском 09:46
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Читать в источнике
Оценить370
Подробнее о событии
Показать все источники
«Провести опрос»: Владимир Путин рассказал, как можно решить конфликт вокруг сквера у Драмтеатра
Екатеринбург Онлайн09:42
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика
Трамп ввел чрезвычайное положение, чтобы запретить оборудование Huawei
Чтобы ввести запрет, президент Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 10:05
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Возбуждено дело об оплате невыполненного исследования для Минобороны
Заместитель главы испытательного центра НИИ Минобороны России в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с оплатой невыполненных работ, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре в четверг.
Обновлено в 11:38
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Технологии
«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei
"Билайн" модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа.
Обновлено в 10:18
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Наука
Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров
Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
Обновлено в 09:19
Футбол
РФС разберется в деле об оскорблении Мирзова по национальному признаку
Как указано в протоколе встречи, потасовка была спровоцирована нападающим гостей Владимиром Ильиным, который, согласно сведениям руководства туляков, оскорбил одного из авторов забитых мячей в составе "оружейников" Резиуана Мирзова по национальному признаку.
Обновлено в 10:30
Экономика
Россияне рассказали о своих сбережениях
Почти две трети российских семей (65 процентов) не накопили никаких сбережений, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос лаборатории Левада-центра Levada Lab.
Обновлено в 02:06
Политика
Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек
Обновлено в 07:02
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Авто
В России распродали все автомобили Lifan X70
Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Политика
ПЦУ: митрополит Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом
Священнослужитель продолжает публиковать распоряжения от имени этой структуры и требует их исполнения от епископов "новой церкви" Митрополит Филарет, ранее возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), продолжает вести деятельность от имени этой структуры, сообщается на сайте "новой церкви" Украины.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
«Это большой урок всем нам»: Глюкоза считает, что участники «Голос. Дети» стали пешками в игре взрослых
Обновлено в 10:14
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата
Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58