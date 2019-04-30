Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»РИА Новости 11:01
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.
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Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный! Нужно менять систему контроля. Решите вопрос обязательно и доложите главе Правительства РФ.
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