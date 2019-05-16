Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном ШиесРИА Новости 10:37

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
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Путин попросил быть в диалоге с людьми о вывозе мусора в Архангельск

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Путин удивился решению строить мусорный полигон в Архангельской области у поселков

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РИА Новости10:37

Путин обсудит с Собяниным ситуацию с вывозом мусора из Москвы в регионы

Говорит Москва10:29
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Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

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Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
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Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»

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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
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Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Кино

Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером

В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела". Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.
Обновлено в 13:49
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
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Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений

Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
Обновлено в 08:32
Политика

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Общество

СМИ назвали число задержанных в Екатеринбурге в третий день протестов

По данным СМИ, в ходе протестов против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы задержан 61 человек.
Обновлено вчера в 21:39
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Обновлено в 11:48
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
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Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом

Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Футбол

Руки прочь от Гончаренко. Главный тренер ЦСКА не заслуживает критики

Под замес попал главный тренер Виктор Гончаренко. Хотелось бы призвать эмоциональных критиков к спокойствию.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Авто

Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
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Большинство российских семей оказались без сбережений

Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Общество

Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен

Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
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«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
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Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
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Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
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Эсминцы США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:20
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