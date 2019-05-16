Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном ШиесГазета.Ru 12:10

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru". Путин заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
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Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
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12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
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Назначена дата инаугурации Зеленского

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