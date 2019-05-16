Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном ШиесГазета.Ru 12:10

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru". Путин заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.
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Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

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Обновлено вчера в 15:45
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Голкипер Александр Лазушин подписал контракт до конца сезона-2020/21 c "Локомотивом", информирует официальный сайт ярославского клуба.
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Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»

Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
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Обновлено в 09:56
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

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Обновлено в 13:49
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США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
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Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
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Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ

Сборная Голландии обыграла Испанию в полуфинале юниорского чемпионата Европы по футболу.
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