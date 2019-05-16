Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном ШиесГазета.Ru 12:10
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru". Путин заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу «Голос»
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров призвал относиться к скандалу вокруг шоу "поспокойнее".
Обновлено в 10:25
Общество
Названы директора российских музеев с самым высоким доходом
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено вчера в 11:50
Единоборства
Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental
Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Музыка
Стали известны имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
Отток капитала из России вырос почти в два раза
Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.
Обновлено в 11:16
Политика
Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией
Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Игры
Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Футбол
«Нефтехимик» вышел в Футбольную национальную лигу
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над "Сызранью-2003" и забронировал себе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Авто
Lexus отзывает более 400 автомобилей в России
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Транспорт
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Недвижимость
Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой
За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
Обновлено в 04:28
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07