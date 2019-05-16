Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном ШиесГазета.Ru 12:10

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru". Путин заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов.
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