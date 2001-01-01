Политика
Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в ПриморьеВзгляд.ру 06:45
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
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Проблема известна. И в общем понятно, из-за чего сложности возникают. Насколько я помню, только косатки стоят около 100 миллионов долларов. А там, где большие деньги, всегда решение принимается сложно.
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