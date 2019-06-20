Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17RT на русском 09:37
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Россия никогда не уклонялась от ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что было представлено в качестве доказательств вины РФ, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, нам ни о чем не говорит.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено в 08:21
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Бари Алибасова силой удерживают в квартире
Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Здоровье
Врачи рассказали, кому противопоказана вишня
Кислые сорта вишни могут обострить проблемы с ЖКТ, включая гастрит и язву.
Обновлено в 00:55
Общество
Бедная девушка с «Прямой линии» оказалась богатой чиновницей
Девушка, которая сегодня на Прямой линии жаловалась на очень маленькие детские пособия, оказалась чиновницей администрации города Серпухов под Москвой, и совсем не бедной.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Авто
Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power
Южнокорейская компания Hyundai Motor Group заняла лидирирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Политика
Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.
Обновлено в 08:04
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер
Артист умер в результате несчастного случая. Здар случайно выпал из окна верхнего этажа в Париже.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19