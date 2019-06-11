Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17RT на русском 09:37
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, что его бабушка умерла на фоне стресса из-за последних событий
Сын продюсера Бари Алибасова подтвердил информацию о смерти своей бабушки. По его словам, она скончалась в возрасте 80-ти лет.
Обновлено в 13:00
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Авто
Volvo увеличит стоимость кроссовера Volvo XC40 c 1 июля
В России с 1 июля этого года вырастут в цене дизельные модификации компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 02:45
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Политика
Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии
В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Интернет
Результатами поиска Google теперь можно делиться
В последней бета-версии приложения Google для Android появилась возможность делиться результатами поиска.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Космос
SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy
Американская компания SpaceX на площадке 39A Космического центра Кеннеди (США) провела «быстрые» огневые испытания двигателей Merlin 1D сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, сообщает Teslarati.
Обновлено в 12:53
Экономика
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Транспорт
В Петербурге появилась первая разметка в виде «вафельницы»
На пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели в Санкт-Петербурге в ночь на четверг нанесли первую в городе разметку в виде «вафельницы».
Обновлено в 11:52
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio показали на видео
Немецкая машиностроительная компания Volkswagen тестирует новую версию компактной модели T-Roc в кузове кабриолет.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Япония заявила о нарушении Россией ее воздушного пространства
Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Минобороны.
Обновлено в 03:41