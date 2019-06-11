Политика
Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17ТК Звезда 09:50
Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе. Владимир Путин прокомментировал решение следственной группы по крушению МН17 в Донбассе. Президент РФ пояснил, что Москву не устроили представленные со стороны Нидерландов выводы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Общество
Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей
Общий долг футболиста Александра Кержакова по алиментам превышает 15 млн рублей.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy
В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.
Обновлено в 12:00
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
ЕС продлил санкции против России
Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.
Обновлено в 09:09
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика
Минсельхоз РФ предложил помочь местным аграрным брендам по образцу господдержки виноделия
Минсельхоз РФ предлагает распространить опыт государственной поддержки виноделия на другие сельскохозяйственные отрасли.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено в 21:29
Политика
Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей
Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено в 08:41
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию»
Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25