Политика

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17РИА Новости 11:16

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
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Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

РИА Новости11:16

Путин заявил о наличии у России своей версии крушения MH17

Известия09:36

Путин заявил, что Россию не устраивают выводы следствия о крушении MH17

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Путин высказался о выводах следствия по крушению MH17

Газета.Ru10:00

Путин прокомментировал расследование по MH17

RT на русском09:37

Путин: доклады по сбитому малайзийскому Boeing не содержат доказательств вины России

ТАСС10:06

Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ

Life.ru09:33
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Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
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Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
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Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ

Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.
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Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
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Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,77% и по состоянию на 17:25 мск составила $64,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
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Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

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Обновлено в 10:43
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
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В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви

Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Политика

Конституционный суд признал роспуск Рады Зеленским законным

Конституционный суд Украины признал конституционным указ нового президента республики Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Завтра Xiaomi представит новые смартфоны

Обычно Xiaomi долго готовится к премьере новых моделей смартфонов, тщательно подогревая интерес к ним разными тизерами, но в этот раз все случилось иначе: глава компании Лей Цзунь (Lei Jun) просто сообщил в Weibo о том, что завтра будут представлены новые модели.
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Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину

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СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
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В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
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Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО

На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

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С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
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