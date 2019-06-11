Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17RT на русском 09:37
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено в 16:22
Авто
Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера
В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено в 15:29
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным
В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
Обновлено в 05:24
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Хоккей
«Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова
Инсайдер TSK Фрэнк Сервавалли сообщает, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" рассматривает возможность обмена российских игроков Павла Бучневича и Владислава Наместникова.
Обновлено в 17:45
Здоровье
Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей
Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 19:20
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Общество
На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе
Обновлено в 18:36
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 13:51
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
Обновлено в 06:46
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 13:55