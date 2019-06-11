Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17RT на русском 09:37

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Путин высказался о выводах следствия по крушению MH17

Газета.Ru10:00

Путин: доклады по сбитому малайзийскому Boeing не содержат доказательств вины России

ТАСС10:06

Путин заявил, что Россию не устраивают выводы следствия о крушении MH17

Коммерсантъ10:04

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

РИА Новости11:16

Путин прокомментировал расследование по MH17

RT на русском09:37

Путин заявил о наличии у России своей версии крушения MH17

Известия09:36

Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ

Life.ru09:33
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Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Обновлено в 16:22
Авто

Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера

В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено в 15:29
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарным

В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей.
Обновлено в 05:24
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Хоккей

«Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова

Инсайдер TSK Фрэнк Сервавалли сообщает, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" рассматривает возможность обмена российских игроков Павла Бучневича и Владислава Наместникова.
Обновлено в 17:45
Здоровье

Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей

Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 19:20
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол

Неймар не хочет возвращаться в Париж

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Обновлено в 09:23
Общество

На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе

Обновлено в 18:36
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 13:51
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Обновлено в 06:46
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:55
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