Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17RT на русском 09:37

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Путин прокомментировал расследование по MH17

RT на русском09:37

Путин: доклады по сбитому малайзийскому Boeing не содержат доказательств вины России

ТАСС10:06

Путин заявил, что Россию не устраивают выводы следствия о крушении MH17

Коммерсантъ10:04

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

РИА Новости11:16

Путин заявил о наличии у России своей версии крушения MH17

Известия09:36

«Там нет никаких доказательств»: Путин об итогах расследования о MH17

Дождь09:36

Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ

Life.ru09:33
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой

Обновлено в 08:05
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Зеленский: Через пять лет Украина перестанет быть бедной страной

Напомним, что в октябре прошлого года МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.
Обновлено в 10:46
Политика

Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

СК предъявил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Обвинения в хищении свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов США предъявлены совладельцу банка Василию Бойко-Великому, директору кредитной организации Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой.
Обновлено в 03:31
Футбол

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Сын Алибасова напуган заявлениями отца о наследстве

Сын известного продюсера Бари Алибасова прокомментировал заявление знаменитого отца о том, что он лишит его наследства.
Обновлено в 09:51
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика

Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».
Обновлено в 07:33
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом

Утром в четверг, 20 июня, в центре города Гориция на севере Италии после взрыва обрушился двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 03:05
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Здоровье

Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара

В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
Обновлено в 10:35
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика

Экс-глава Интерпола признал вину в получении взяток

В Китае в четверг состоялось судебное заседание по делу экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, занимавшего также ранее пост заместителя министра общественной безопасности страны.
Обновлено в 02:50
Футбол

В «Ювентусе» объяснили, почему остановили выбор на Сарри

Напомним, «Ювентус» объявил о назначении Сарри на пост главного тренера 16 июня. В прошлом сезоне итальянец работал с «Челси».
Обновлено в 11:32
Финансы

Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Космос

Роскосмос презентовал во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Аппарат на базе новой платформы «Сапсан» представил Роскосмос на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже в аэропорту Франции.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров

BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Иран сбил американский беспилотник

Обновлено в 01:26
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Технологии

В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент

«ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.
Обновлено в 10:27
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