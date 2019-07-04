Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашенийRT на русском 13:56
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Классная парочка: Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем Артуром Смольяниновым
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 15:17
Политика
Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии
Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 16:36
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон
Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского
Обновлено в 16:28
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского
Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика
МИД Украины вызвал венгерского посла из-за высказываний Сийярто
Украинский МИД пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто обсудить высказанные слова министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний
Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин прокомментировал обращение Гуайдо к богу
Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Господу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, отметил, что Господь в ответ «никакого сигнала не подал», и призвал латиноамериканского политика «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Общество
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы
В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5
В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
Обновлено в 16:26
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09