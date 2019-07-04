Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашенийRT на русском 13:56

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Путин объяснил, кто не исполняет Минские соглашения

Взгляд.ру14:11

Путин призвал прекратить требовать от России выполнения минских соглашений

Парламентская газета14:06

Путина возмутил вопрос об исполнении минских договоренностей

Газета.Ru16:32

Путин ответил на требования к России исполнять минские соглашения

РБК16:29

Путин ответил Западу: нельзя все время требовать от России невыполнимого

Вести.Ru14:50

Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

ТАСС14:37

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

RT на русском13:56
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Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Классная парочка: Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем Артуром Смольяниновым

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 15:17
Политика

Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 16:36
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон

Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского

Обновлено в 16:28
Политика

В России предоставили убежище многодетной семье из Германии

Обновлено в 15:52
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского

Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика

МИД Украины вызвал венгерского посла из-за высказываний Сийярто

Украинский МИД пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто обсудить высказанные слова министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика

Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин прокомментировал обращение Гуайдо к богу

Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Господу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, отметил, что Господь в ответ «никакого сигнала не подал», и призвал латиноамериканского политика «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 15:14
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Общество

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы

В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5

В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
Обновлено в 16:26
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Культура

Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой

Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Происшествия

Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
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