Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашенийRT на русском 13:56
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит.
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