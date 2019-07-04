Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашенийRT на русском вчера в 13:56

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений

РИА Новостивчера в 17:49

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

RT на русскомвчера в 13:56

Путин ответил на требования к России исполнять минские соглашения

РБКвчера в 16:29

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Газета.Ruвчера в 17:00

Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

ТАССвчера в 14:37

Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений

Российская газетавчера в 14:17

Путин объяснил, кто не исполняет Минские соглашения

Взгляд.рувчера в 14:11
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Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Здоровье

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Экс-главу Ростехнадзора по Петербургу перевели под домашний арест

Бывшего главу управления Ростехнадзора по Санкт-Петербургу Григория Слабикова, задержанного по делу о мошенничестве, отпустили под домашний арест.
Обновлено вчера в 21:59
Космос

Членов экипажа новой экспедиции на МКС проводили на Байконур

Торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-60/61 прошла в четверг, 4 июля, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено вчера в 08:41
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено вчера в 10:53
Экономика

РФПИ и CDP подписали соглашение об инвестициях в 300 млн евро

Объем совместных инвестиций в течение ближайших трех лет в рамках соглашения составит до 300 млн евро.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено вчера в 04:10
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой

Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55
Здоровье

Тюменские врачи теряют половину зарплаты из-за завышенных планов руководства. «Мы платим за людей, которым наплевать на свое здоровье»

Участковых терапевтов Тюмени штрафуют за невыполнение плана по привлечению населения к профосмотрам и диспансеризации.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния".
Обновлено вчера в 06:48
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

В Судане военные и оппозиция договорились создать новое правительство

В мае военный совет и представители альянса «За свободу и перемены» договорились установить в Судане переходный период на три года.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Обновлено вчера в 07:06
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
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