8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе. Так он прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести переговоры по деэскалации в регионе в составе Россия — Украина — Германия — Франция — США — Великобритания.

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