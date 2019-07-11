Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Может быть интересно, — передает слова Путина «Газета.ru». Напомним, ранее АБН сообщало о том, что Владимир Зеленский предложил главе России встретиться в Минске.

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