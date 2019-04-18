Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-ДамRT на русском 10:13

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах. «Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — цитирует Интерфакс главу государства.
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Владимир Путин
Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться.
— Владимир ПутинРоссийский Диалог 11:56

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Российский бизнес готов присоединиться к восстановлению Нотр-Дам - Путин

Интерфакс10:57

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

RT на русском10:13

Путин заявил, что российский бизнес готов помочь в восстановлении Нотр-Дама

ТАСС10:26

Путин заявил о готовности России присоединиться к восстановлению Нотр-Дама

РИА Новости10:21

Путин заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Нотр-Дама

РБК10:30

Путин заявляет о готовности компаний РФ помочь восстановлению Нотр-Дам

Интерфакс - Россия10:08

Путин заявил о готовности бизнеса РФ помочь в восстановлении Нотр-Дама

Говорит Москва10:16
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