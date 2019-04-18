Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-ДамRT на русском 10:13
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах. «Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — цитирует Интерфакс главу государства.
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В России все смотрели со слезами на глазах кадры с горящим собором Парижской Богоматери... Безусловно, собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры.
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