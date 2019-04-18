Политика

Путин прокомментировал пожар в Нотр-ДамеМосква 24 10:57

Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в парижском соборе Нотр-Дам со слезами на глазах. "Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах", – цитирует "Интерфакс" российского лидера.
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Владимир Путин
Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться.
— Владимир ПутинКрасная весна 13:41

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