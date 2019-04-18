Политика
Путин прокомментировал пожар в Нотр-ДамеМосква 24 10:57
Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в парижском соборе Нотр-Дам со слезами на глазах. "Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах", – цитирует "Интерфакс" российского лидера.
Читать в источнике
Оценить26
Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
Обновлено в 08:32
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд
На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:52
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
СМИ узнали о российском предложении США предотвратить ядерную войну
Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление на уровне президентов — зафиксировать общее намерение избегать военной конфронтации и исключить вероятность начала ядерной войны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 22:19
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Общество
Южносахалинцам напоминают о запрете незаконного размещения рекламы
Административная комиссия Южно-Сахалинска напоминает о запрете размещения информационных указателей на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.). Указанный запрет установлен правилами размещения информационных конструкций на территории городского округа.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке
Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23
Наука
Ученые: Жители Пскова, Новгорода и Якутска были одним народом
Всего исследователи проанализировали уже изученные геномы представителей разных популяций Российской Федерации, их 204, а потом к ним добавили 60 образцов ДНК представителей северных народов.
Обновлено в 07:06
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров
Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Авто
Серийный кроссовер Mercedes-Benz GLB покажут летом
По словам представителей марки, серийная версия кроссовера появится уже летом текущего года.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Премьер-министр и правительство Мали ушли в отставку
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку правительства во главе с премьер-министром Сумейлу Бубейе Маигой.
Обновлено в 22:16
Общество
Президент Чили предложил дерево и медь на реконструкцию Нотр-Дама
Президент Чили Себастьян Пиньера предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону прислать дерево и медь для реконструкции пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 22:07