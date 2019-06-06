Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском вчера в 08:38
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
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Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос
РИА Новости05 июня в 15:30
Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии
Аргументы и Фактывчера в 09:42
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