Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском 08:38

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Политика Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

Кино Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном» Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.

Происшествия Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.

Политика Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Общество Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.

Политика Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Игры Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Политика Удаление оборудования Huawei из сетей в США может стать кошмаром для сельских операторов Поскольку США пытаются вытеснить китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei с местного рынка, сельские операторы связи готовятся к наступлению проблем.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Политика Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.

Происшествия В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Политика Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.