Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском вчера в 08:38

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
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Путин не увидел проблемы в том, что его не позвали на торжества в Нормандии

Интерфаксвчера в 08:23

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии

Аргументы и Фактывчера в 09:42

Le Figaro (Франция): почему Путина не пригласили на празднование высадки союзников в Нормандии? (Le Figaro)

ИноСМИвчера в 09:30

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Газета.Ruвчера в 14:46

Встреча Владимира Путина с главами информагентств на полях ПМЭФ. Главное

ТАССвчера в 10:15

Путин объяснил, почему его не пригласили в Нормандию

Взгляд.рувчера в 08:19

Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос

РИА Новости05 июня в 15:30
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Шоу-бизнес

Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак

Обновлено вчера в 07:33
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено вчера в 04:34
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Правительство Приморья может возглавить Вера Щербина

Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В России будет увеличен материнский капитал

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что в 2020 году планируется увеличить размер материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие

Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии

Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
Авто

BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata

Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области

Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 10:33
Теннис

17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Авто

Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров

Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»

Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено вчера в 02:50
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено вчера в 03:17
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной".
Обновлено вчера в 20:04
Общество

На землях аэропорта «Домодедово» обустроят курорт «Тропический остров»

Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
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