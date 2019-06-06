Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском вчера в 08:38
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии
Аргументы и Фактывчера в 09:42
Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос
РИА Новости05 июня в 15:30
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Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак
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На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
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Правительство Приморья может возглавить Вера Щербина
Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года.
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Экономика
В России будет увеличен материнский капитал
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что в 2020 году планируется увеличить размер материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие
Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии
Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
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BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata
Обновлено вчера в 07:02
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Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
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Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 10:33
Теннис
17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп
17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Авто
Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров
Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»
Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной".
Обновлено вчера в 20:04
Общество
На землях аэропорта «Домодедово» обустроят курорт «Тропический остров»
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50