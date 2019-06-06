Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском 08:38
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
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Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Футбол
Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд
Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов.
Обновлено в 13:20
Политика
Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
Обновлено в 09:25
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым
Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально
На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.
Обновлено в 10:56
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с Донбасса
Вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса планируется обсудить 19 июня на заседании контактной группы, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Игры
Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia
With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Общество
В Сербии ввели режим стихийного бедствия
Обновлено в 12:38