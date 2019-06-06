Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском 08:38

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
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Путин не увидел проблемы в том, что его не позвали на торжества в Нормандии

Интерфакс08:23

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии

Аргументы и Факты09:42

Le Figaro (Франция): почему Путина не пригласили на празднование высадки союзников в Нормандии? (Le Figaro)

ИноСМИ09:30

Тема высадки войск в Нормандии сегодня очень политизирована, говорит эксперт

Народные новости11:15

Путин объяснил, почему его не пригласили в Нормандию

Взгляд.ру08:19

Встреча Владимира Путина с главами информагентств на полях ПМЭФ. Главное

ТАСС10:15

Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос

РИА Новостивчера в 15:30
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Происшествия

Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина

Обновлено в 08:56
Происшествия

На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м

"По предварительной информации, происходит пожар в одноэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что площадь пожара составляет 300 кв. м. "Пожар локализован на площади 300 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Интернет

Роскачество назвало самые ненадёжные пароли

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты «Роскачества» рассказали, какие пароли не следует выбирать для защиты своих интернет-аккаунтов.
Обновлено в 03:09
Общество

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Кино

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Происшествия

Панкратов-Черный попал в больницу

Обновлено в 07:15
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:58
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Авто

Новая Mazda 3 получит гибридный мотор

В июле этого года на рынке Великобритании начнутся продажи четвёртого поколения Mazda 3. Стоит сказать, что Mazda 3 новой генерации сможет похвастаться инновационным силовым агрегатом Skyactiv-X, который дополнит моторную гамму новинки в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Движение на южном участке МКАД восстановлено

Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Экономика

РФПИ инвестирует в онлайн-кинотеатр Ivi

Крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр России Ivi договорился о привлечении денег от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к фонду.
Обновлено в 11:24
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Экономика

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
Обновлено в 10:47
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Авто

Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval

Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Авто

Концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды

Мошенническая схема идентична с случаями компаний Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar: покупатель приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки подал иск в суд о том, что машина имеет технический дефект, подтвержденный независимой экспертизой без участия продавца, который был удовлетворен.
Обновлено в 05:38
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Культура

Новый корпус концертного зала Мариинки пообещали ввести осенью

Мединский заявил, что южный корпус концертного зала Мариинского театра введут в эксплуатацию осенью 2019 года.
Обновлено в 09:05
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