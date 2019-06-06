Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском 08:38
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
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Происшествия
На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м
"По предварительной информации, происходит пожар в одноэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что площадь пожара составляет 300 кв. м. "Пожар локализован на площади 300 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Интернет
Роскачество назвало самые ненадёжные пароли
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты «Роскачества» рассказали, какие пароли не следует выбирать для защиты своих интернет-аккаунтов.
Обновлено в 03:09
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Кино
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Панкратов-Черный попал в больницу
Обновлено в 07:15
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:58
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Авто
Новая Mazda 3 получит гибридный мотор
В июле этого года на рынке Великобритании начнутся продажи четвёртого поколения Mazda 3. Стоит сказать, что Mazda 3 новой генерации сможет похвастаться инновационным силовым агрегатом Skyactiv-X, который дополнит моторную гамму новинки в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Движение на южном участке МКАД восстановлено
Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Экономика
РФПИ инвестирует в онлайн-кинотеатр Ivi
Крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр России Ivi договорился о привлечении денег от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к фонду.
Обновлено в 11:24
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Экономика
Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки
Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
Обновлено в 10:47
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Авто
Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval
Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Авто
Концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды
Мошенническая схема идентична с случаями компаний Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar: покупатель приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки подал иск в суд о том, что машина имеет технический дефект, подтвержденный независимой экспертизой без участия продавца, который был удовлетворен.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Культура
Новый корпус концертного зала Мариинки пообещали ввести осенью
Мединский заявил, что южный корпус концертного зала Мариинского театра введут в эксплуатацию осенью 2019 года.
Обновлено в 09:05