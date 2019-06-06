Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в НормандиюRT на русском 08:38

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, российский лидер указал на то, что Россия тоже приглашает не всех на разного рода мероприятия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин объяснил, почему его не пригласили в Нормандию

Взгляд.ру08:19

Le Figaro (Франция): почему Путина не пригласили на празднование высадки союзников в Нормандии? (Le Figaro)

ИноСМИ09:30

Путин не увидел проблемы в том, что его не позвали на торжества в Нормандии

Интерфакс08:23

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии

Аргументы и Факты09:42

Встреча Владимира Путина с главами информагентств на полях ПМЭФ. Главное

ТАСС10:15

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

РИА Новости08:30

Путин высказался о неприглашении на 75-летие высадки в Нормандии

Народные новости08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Космос

Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики

Обновлено в 03:35
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Бывшего бойца спецназа ГРУ Белянкина похоронили на Митинском кладбище

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика

У Зеленского сообщили о согласовании курса по Донбассу с Западом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в четверг на брифинге, что Киев пока не разглашает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:24
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Обновлено в 02:19
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол

В Париже арестован вице-президент ФИФА

Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
Обновлено в 10:06
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Культура

Фильм «Рокетмен» выходит в российский прокат

Лента "Рокетмен" о британском певце и композиторе Элтоне Джоне режиссера Декстера Флетчера выходит в российский прокат в четверг.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Экономика

Долю в «Арктик СПГ» получат японцы

НОВАТЭК продаст до 10% в проекте Mitsui и JOGMEC НОВАТЭК собирается 7 июня подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC.
Обновлено в 09:29
Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное