Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в НормандииАргументы и Факты вчера в 09:42

Президент РФ подчеркнул, что он "не свадебный генерал", чтобы его везде приглашали Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Газета.Ruвчера в 14:46

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии

Аргументы и Фактывчера в 09:42

Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос

РИА Новости05 июня в 15:30

Путин не увидел проблемы в том, что его не позвали на торжества в Нормандии

Интерфаксвчера в 08:23

Встреча Владимира Путина с главами информагентств на полях ПМЭФ. Главное

ТАССвчера в 10:15

Путин объяснил, почему его не пригласили в Нормандию

Взгляд.рувчера в 08:19

Le Figaro (Франция): почему Путина не пригласили на празднование высадки союзников в Нормандии? (Le Figaro)

ИноСМИвчера в 09:30
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Армия и оружие

Спецпредставитель генсека ООН сообщил о росте активности ИГ в Ливии

Активность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии повысилась с началом наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы

В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.
Обновлено в 01:29
Хоккей

«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом

Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Буффон может перейти в «Барселону»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 18:33
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия

Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области

Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 11:34
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет

Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено вчера в 11:32
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено вчера в 13:32
Авто

Названы самые уязвимые для угона в России автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

В Приангарье два человека погибли при пожаре на лесозаготовке

Обновлено в 00:45
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»

После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Порошенко прокомментировал речь Зеленского в Брюсселе

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Под Липецком три человека погибли в ДТП с автобусом

В Липецкой области три человека погибли в столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса.
Обновлено вчера в 17:21
Авто

Haval объявил цену на новый кроссовер F7

Обновлено 05 июня в 11:25
Общество

Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Игры

Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2

Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.
Обновлено в 01:51
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