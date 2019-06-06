Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в НормандииАргументы и Факты вчера в 09:42
Президент РФ подчеркнул, что он "не свадебный генерал", чтобы его везде приглашали Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения на торжества в Нормандии
Аргументы и Фактывчера в 09:42
Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос
РИА Новости05 июня в 15:30
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