А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать... Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной украинскими властями. Об этом глава государства заявил на инвестфоруме ВТБ Капитал «Россия зовет» в среду, 28 ноября.

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Политика Политика В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

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Армия и оружие Армия и оружие Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

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Армия и оружие Армия и оружие Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Политика Политика Путин подписал закон о введении электронного военного билета Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

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