Политика

Путин прокомментировал инцидент в Черном море
РИА Новости
07:25

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.
РИА Новости07:25
Владимир Путин
А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать... Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ.
— Владимир ПутинRT на русском 07:14

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Путин прокомментировал инцидент в Черном море

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