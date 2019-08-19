Политика
Путин прокомментировал инцидент под СеверодвинскомDaily Storm 13:12
8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы.
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Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.
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Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы
Французский лидер Эмманюэль Макрон отметил роль его страны в возвращении России в Совет Европы.
Обновлено в 14:18
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Музыка
В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств»
Обновлено в 05:12
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Театры
Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра
Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Происшествия
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Врачи перечислили ограничения по употреблению яблок
Обновлено в 09:07
Футбол
Понсе: «Спартак» неплохо справляется. Жаль, что я не могу помочь
После первого тайма счет в матче не открыт.
Обновлено в 13:55
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.
Обновлено в 13:31
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Политика
Зеленский уволил врио главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:39
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
Обновлено в 06:41
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Флагманские OnePlus 7T и 7T Pro дебютируют в конце сентября
Презентация новых смартфонов от OnePlus состоится 26 сентября, об этом сообщил информатор Max J. В Twitter он написал, что презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro пройдет в Индии, а в продажу смартфоны поступят 15 октября.
Обновлено в 14:32