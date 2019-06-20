Политика
Путин назвал главные проблемы здравоохранения в РоссииРеальное время 05:52
Президент России назвал ключевые точки, в которых требуется развитие здравоохранения в России.
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Политика
Путин: пожарным повысят зарплаты
Владимиру Путину включили видеообращение пожарного Станислава Таукачикаса из города Светлого Калининградской области: — На данный момент зарплата пожарного составляет 12–13 000 рублей, — отметил он.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».
Обновлено в 07:33
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Химках семилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа
Предварительно, малолетний был дома со своими родителями, в процессе игры на подоконнике выпал из окна с высоты пятого этажа, получив смертельные травмы.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Уникальная технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Для зарядки батареи на 4000 мАч на пятьдесят процентов новой зарядке от Vivo понадобятся всего пять минут.
Обновлено в 08:59
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выделит около £100 млн на летние трансферы
Английский "Манчестер Юнайтед" выделит главному тренеру норвежцу Оле-Гуннару Сульшеру £100 миллионов на летние трансферы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Политика
Мэр Риги Турлайс отправлен в отставку
Турлайса избрали мэром Риги 30 мая, после того как бывший градоначальник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента.
Обновлено в 10:53
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Общество
В России изменят критерии для выплаты детских пособий
Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом
Урегулирование невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, считает глава государства.
Обновлено в 11:42
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Общество
Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей
Обновлено в 10:28
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Алибасова проверят на психотропные вещества
"Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - заявил Горожанкин.
Обновлено в 11:42
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено вчера в 08:57