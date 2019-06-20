Путин назвал главные проблемы здравоохранения в РоссииРеальное время 05:52

Президент России назвал ключевые точки, в которых требуется развитие здравоохранения в России.

Политика Путин: пожарным повысят зарплаты Владимиру Путину включили видеообращение пожарного Станислава Таукачикаса из города Светлого Калининградской области: — На данный момент зарплата пожарного составляет 12–13 000 рублей, — отметил он.

Политика Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых» Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Происшествия В Химках семилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа Предварительно, малолетний был дома со своими родителями, в процессе игры на подоконнике выпал из окна с высоты пятого этажа, получив смертельные травмы.

Гаджеты Уникальная технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут Для зарядки батареи на 4000 мАч на пятьдесят процентов новой зарядке от Vivo понадобятся всего пять минут.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Общество Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.

Политика Мэр Риги Турлайс отправлен в отставку Турлайса избрали мэром Риги 30 мая, после того как бывший градоначальник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Экономика Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Общество В России изменят критерии для выплаты детских пособий Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

Политика Зеленский отменил указ о школьной форме Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Политика Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом Урегулирование невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, считает глава государства.

Энергетика В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".