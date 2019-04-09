Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»РБК 10:10

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта. В тот же день доклад был передан генпрокурору США Уильяму Барру.
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Владимир Путин
Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США, это первое. А второе, не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 10:53

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