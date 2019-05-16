Политика
Путин прокомментировал акции протеста в ЕкатеринбургеLenta.ru 09:34
Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
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«Провести опрос»: Владимир Путин рассказал, как можно решить конфликт вокруг сквера у Драмтеатра
Екатеринбург Онлайн09:42
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Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Путешествия
Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» соединит города юга
На юге России с 25 мая по 1 июня впервые состоится уникальная парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства".
Обновлено вчера в 09:02
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Общество
Короля Бельгии оштрафовали за отказ от теста на отцовство
Апелляционный суд Брюсселя в четверг оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль, сообщил журналистам адвокат истицы Марк Уитендале.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области
Обновлено в 10:57
Гаджеты
В сети появилось первое фото с камеры Redmi K20 Pro
В сети опубликовано первое фото с будущего флагманского устройства китайского бренда Redmi.
Обновлено в 04:20
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Хоккей
Назван лучший игрок сборной России в матче с Италией
Сборная России играла с Италией в четвертой встрече группового этапа мирового первенства по хоккею 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:45
Путешествия
Названы самые популярные места отдыха россиян в майские праздники
13 мая сообщалось, что Мальдивы, Таиланд и Великобритания возглавили рейтинг самых дорогих авиаперелетов из России на майские праздники.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Общество
В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов
Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Теннис
Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме
Обновлено в 10:17
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54