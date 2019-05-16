Политика

Путин прокомментировал акции протеста в ЕкатеринбургеLenta.ru 09:34

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
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Храм ставят на голосование

Коммерсантъ15:23

О чём говорил Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи

RT на русском13:21

«Провести опрос»: Владимир Путин рассказал, как можно решить конфликт вокруг сквера у Драмтеатра

Екатеринбург Онлайн09:42

Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

РИА Новости09:57

Путин предложил провести опрос населения о строительстве Храма-на-Драме

ТагилСити.ру09:51

Путин предложил опросить жителей района Екатеринбурга о строительстве храма

Forbes09:45

Как Екатеринбургу выполнить задание Путина и не вызвать новый протест

URA.Ru12:21
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Общество

Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»

Зрители сочли, что победа Абрамовой была сфальсифицирована.
Обновлено в 10:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Обновлено в 17:58
Гаджеты

Начались продажи первой в мире карты MicroSD емкостью 1 Тбайт

Обновлено в 05:27
Политика

Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено вчера в 15:52
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Стоит отметить, что о заново открывающихся перспективах на победу ее сына в музыкальном конкурсе Гульмира умалчивает.
Обновлено в 14:28
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Общество

Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль

Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Обновлено в 10:48
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Театры

Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета

Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:46
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Обновлено в 14:31
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Обновлено в 12:01
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
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