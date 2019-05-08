Политика

Путин оставил Зеленого и Порошенко без поздравлений с Днем ПобедыУтро.ru 06:59

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не упомянул в телеграмме ни Зеленского, ни Порошенко. "Избранный президент Украины пока не вступил в должность, действующий президент Петр Порошенко и ранее не поздравлял народ России и ее руководство", – цитирует его РИА ФАН.
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Россия отмечает День Победы

Вести.Ru17:19

Послы 8 республик бывшего СССР в США опубликовали совместное поздравление с Днем Победы

ТАСС14:48

Путин не стал поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Московский Комсомолец05:16

Путин поздравил народы бывших республик СССР с Днем Победы

Телеканал 360°05:43

Путин поздравил лидеров стран СНГ и народ Украины с Днём Победы

Life.ru05:21

Путин поздравил лидеров СНГ и народы Грузии и Украины с Днем Победы

РЕН ТВ05:20

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Lenta.ru05:47
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Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Обновлено в 15:49
Футбол

«Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 в матче с «Аяксом» и пробился в финал ЛЧ

Обновлено в 17:25
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Кино

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Обновлено в 14:39
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Обновлено в 17:01
Космос

Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта

НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Политика

В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»

Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
Обновлено в 18:32
Политика

Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины

Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Космос

Спутники системы ГЛОНАСС получат новые высокоточные водородные часы

Новые водородные бортовые часы установят на новые космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс-К2", говорится в Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:49
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

Обновлено в 12:51
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Футбол

Сусаета покинет «Атлетик» после 22 лет, проведенных в клубе

Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета покинет клуб по окончании текущего сезона. Хавбек провел в структуре басков 22 года.
Обновлено в 13:57
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
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