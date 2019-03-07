Путин проехал на лошади из конного патруля полицииRT на русском 08:45

У вас уникальное подразделение, в нем 857 служащих, и одна треть — это женщины. У нас все больше и больше женщин работают в правоохранительных органах. В целом в МВД у нас порядка 26 процентов это женщины. Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер сделал несколько кругов по манежу верхом на гнедом коне. Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.

Путин проехал на лошади из конного патруля полиции

Футбол «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу".

Спорт Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске Российский фигурист Максим Ковтун завоевал серебряную медаль в одиночном мужском катании на Универсиаде в Красноярске.

Происшествия Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Сербия одобрила строительство «Турецкого потока» Правительство Сербии дало согласие на строительство участка газопровода "Турецкий поток" на своей территории, сообщили в агентство по энергетике этой страны.

Финансы Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.

Общество МВД составило список потенциально опасных пород собак Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.

Политика Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналиста Австрия осуждает действия властей Украины из-за запрета на въезд журналиста австрийской телекомпании ORF Кристиана Вершутца, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Армия и оружие В Минобороны переданы семь новых боевых вертолетов В Ростове-на-дону на заводе "Роствертол" завершилась процедура передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов.

Политика Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Футбол Неймар назвал «не разбирающимися в футболе» судей матча «ПСЖ» с «МЮ» Неймар назвал позором судейство ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «МЮ», в котором французский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:3. По мнению бразильского нападающего, работавшие на матче арбитры не разбираются в футболе.

Политика Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз» Министерство внутренних дел Великобритании изменило порядок выдачи инвестиционных или так называемых золотых виз (Tier 1), выдаваемых бизнесменам, вложившим в экономику страны не менее £2 млн.

Политика В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика МИД Франции оштрафовали на €450 тысяч Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах в 2017 году.

Энергетика «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.

Финансы Запасы монетарного золота России достигли рекорда В феврале 2019 года запасы золота увеличились на 2,4%. Общий объем резервов вырос на 1,4% — до $482,8 млрд.

Происшествия Подозреваемую в заказе убийства экс-заминистра Подмосковья арестовали Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, которую обвиняют в планировании заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.

Политика Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала документ, согласно которому она обязуется вернуть Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах.

Происшествия Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.

Политика США готовят новые санкции против Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые финансовые санкции против Каракаса.

Политика Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Авто Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.

Общество Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.

Политика В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.