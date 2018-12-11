Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
РБК
13:01

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РБК13:01

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Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

РБК13:01

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии

URA.Ru12:33

Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года

Коммерсантъ12:32

Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии

RT на русском12:16

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии

РИА Новости12:09

Владимир Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года

Говорит Москва12:24

Обеспечиваем других: Совет Федерации одобрил «заморозку» накопительной пенсии

ВашГород.ру08 декабря в 22:38
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Экономика

Дмитрий Медведев запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»

Обновлено в 13:30
Экономика

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено в 13:36
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.
Обновлено в 12:48
Экономика

FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка

Представитель Альфа-банка опроверг Financial Times информацию о возможной продаже кредитной организации, заявив, что сейчас подобные планы выглядят нереалистично.
Обновлено в 13:10
Финансы

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 10:15
Экономика

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.
Обновлено в 12:23
Экономика

«Список Титова» расширился до 43 человек

В предыдущей версии списка было около 20 фигурантов 7 уголовных дел.
Обновлено в 13:06
Энергетика

Средняя цена импортного газа для Украины достигла почти $340

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21, за 1 тысячу кубометров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 13:39
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов незначительно снизились

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,11% - до 2394,26 пункта, РТС снизился на 0,16%, до 1134,71 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 13:28
Экономика

«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано

Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика

«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года

Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика

Названа доля обманутых покупателей новостроек в Москве

Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве.
Обновлено в 08:58
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика

Власти Украины вновь выставили на продажу российское судно «Норд»

Власти Украины повторно выставили на продажу российское рыболовецкое судно "Норд", снизив его стоимость на 10 процентов по сравнению с первой попыткой.
Обновлено в 12:52
Финансы

Bank of America прогнозирует восстановление цены на нефть до $70 за баррель

Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что в следующем году цены на нефть могут восстановиться до $70 за баррель.
Обновлено в 13:10
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