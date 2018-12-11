Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
РБК
13:01

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РБК13:01

Подробнее о событии

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

Вести.Ru15:39

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

РБК13:01

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии

URA.Ru12:33

Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии

RT на русском12:16

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

РИА Новости12:09

Владимир Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года

Говорит Москва12:24

Обеспечиваем других: Совет Федерации одобрил «заморозку» накопительной пенсии

ВашГород.ру08 декабря в 22:38
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Экономика

Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ

Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.
Обновлено в 17:19
Экономика

«Новатэк» досрочно запустил третью очередь «Ямал СПГ»

Во вторник, 11 декабря, «Новатэк» произвел первую отгрузку СПГ с третьей технологической линии завода «Ямал СПГ».
Обновлено в 17:27
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 18:27
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 17:23
Финансы

В ЦБ заявили о росте профицита счёта платёжного баланса России

«Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2018 года, по оценке Банка России, составил $104,3 млрд, кратно превысив показатель сопоставимого периода прошлого года ($27,6 млрд)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 17:27
Экономика

Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок

Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок Импорт бесшовных труб в РФ последние годы сокращается, но в целом составляет около 500 тыс. тонн в год (5% потребления), а основным поставщиком выступает Казахстан с объемами до 150 тыс. тонн, рассказал "Ъ" глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП, учрежден ОМК, ТМК и ЧТПЗ) Игорь Малышев.
Обновлено в 17:27
Экономика

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов

Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на семь источников о переговорах собственников Альфа-банка с ВТБ и UniCredit по поводу продажи банковского бизнеса, однако переговоры будучи неформальными не принесли результата.
Обновлено в 13:10
Экономика

«Список Титова» расширился до 43 человек

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика

Смартфоны показали диагональный рост

По оценке МТС, за первые десять месяцев 2018 года доля продаж смартфонов с размером дисплея от 5,5 дюйма выросла с 10,9% до 36,2% от общего объема российского рынка.
Обновлено в 17:27
Экономика

«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года

Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика

Новостям подняли биржевую ценность

Характер подачи новостей c высокой вероятностью позволяет предсказать динамику фондовых рынков как развитых, так и развивающихся стран, к такому выводу пришел коллектив исследователей из Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Университета Южной Калифорнии.
Обновлено в 17:27
Экономика

Рыболовам просчитали госконтроль

Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.
Обновлено в 17:27
Экономика

Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией

Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).
Обновлено в 17:27
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика

Банки скоро будут больше платить АСВ

Страховаться будут средства в рублях и валюте, но вклад должен быть открыт в банке, который имеет право работать с деньгами физических лиц и является участником системы страхования вкладов (ССВ), указал регулятор.
Обновлено в 15:29
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