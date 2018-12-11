Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

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