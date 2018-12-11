Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
РБК
13:01

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РБК13:01

Подробнее о событии

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

Вести.Ru15:39

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

РБК13:01

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии

URA.Ru12:33

Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии

RT на русском12:16

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

РИА Новости12:09

Владимир Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года

Говорит Москва12:24

Обеспечиваем других: Совет Федерации одобрил «заморозку» накопительной пенсии

ВашГород.ру08 декабря в 22:38
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Экономика

Минэнерго поддержало идею установки в России умных счетчиков на газ

Минэнерго поддержало установку в России умных счетчиков для учета газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 16:34
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 15:52
Энергетика

Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.
Обновлено в 16:03
Энергетика

Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+.
Обновлено в 16:02
Экономика

Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка

11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд.
Обновлено в 13:10
Экономика

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.
Обновлено в 14:02
Финансы

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 15:59
Экономика

«Список Титова» расширился до 43 человек

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика

«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года

Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика

«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано

Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика

Названа доля обманутых покупателей новостроек в Москве

Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве.
Обновлено в 08:58
Недвижимость

В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники

Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 12:32
Финансы

BofA в 2019 году ожидает баланса на рынке нефти при цене $70 за Brent

Bank of America Merrill Lynch прогнозирует сбалансированность рынка нефти в 2019 г. при среднегодовой цене около $70 за баррель сорта Brent, рассказал в ходе брифинга управляющий директор, начальник отдела исследований Карен Костанян.
Обновлено в 13:10
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