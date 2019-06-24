Политика
Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 годаRuNews24.ru 08:31
Ответные ограничения в последний раз были введены в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и ряда других государств 12 июля прошлого года. Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
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Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
Обновлено в 04:01
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Политика
Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике
Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Корабли Северного флота зашли в Гавану
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Врачи из Наро-Фоминска выходили новорожденного весом 740 граммов
Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщает, что врачи перинатального центра в Наро-Фоминске выходили ребенка весом 740 граммов.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей
Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Технологии
МТС поменял логотип и слоган впервые за 13 лет
Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо.
Обновлено в 14:13
Общество
Беглов: новая пешеходная зона появится в Василеостровском районе
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Василеостровский район города предложил открыть новую пешеходную зону в Волжском переулке — рядом с недавно открывшимся после реконструкции Василеостровским рынком.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Туристка из Австралии сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение.
Обновлено в 15:01
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Журналисты из Германии протестировали Lada Vesta SW Cross
Журналисты отметили стильный экстерьер машины, но сошлись во мнении, что «Лада есть Лада».
Обновлено в 08:23
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41