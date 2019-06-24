Путин продлил действие продовольственного эмбарго на годСлово и Дело 07:41

Текст нового указа опубликован на официальном портале правовой информации. Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года. Эмбарго было введено 6 августа 2014 года.

Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год

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