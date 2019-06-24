Политика

Путин продлил действие продовольственного эмбарго на годСлово и Дело 07:41

Текст нового указа опубликован на официальном портале правовой информации. Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года. Эмбарго было введено 6 августа 2014 года.
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Путин продлил продовольственное эмбарго

Rambler News Service07:26

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

РБК08:13

Путин продлил действие продуктового эмбарго

РИА Новости07:42

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

RT на русском10:36

Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Интерфакс07:26

Путин на год продлил продуктовое эмбарго

Коммерсантъ07:25

Путин продлил до конца 2020 года действие контрсанкций

ТАСС07:22
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
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Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
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