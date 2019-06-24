Политика
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на годСлово и Дело 07:41
Текст нового указа опубликован на официальном портале правовой информации. Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года. Эмбарго было введено 6 августа 2014 года.
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В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
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Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.
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Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
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Футбол
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Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Политика
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Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Политика
Медведев пригласил французского премьера в Россию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.
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Политика
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Транспорт
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Обновлено в 05:43
Политика
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Общество
Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Симферополе
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По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
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Два истребителя разбились в Германии
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