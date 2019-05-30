Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 годаКоммерсантъ вчера в 17:59
Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).
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Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийская газета 10:56
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