Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 годаРеальное время вчера в 19:26

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Документы размещены на официальном портале правовой информации. Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.

Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 года

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