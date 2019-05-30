Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 годаРеальное время вчера в 19:26
Документы размещены на официальном портале правовой информации. Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.
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Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийская газета 10:56
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Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
В Бурятии полигоны ВВО оборудовали с учётом сирийского опыта
Полигоны общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, оборудовали новыми учебными точками с учётом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Авто
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
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Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Общество
За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют
Разрешение на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ выдается Роскомнадзором.
Обновлено в 08:30
Экономика
Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.
Обновлено в 04:04
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Культура
Работы Оскара Рабина из частных собраний представили на выставке в Париже
Работы мастера из своих собраний предоставили друзья мэтра, русские и французские коллекционеры.
Обновлено в 18:48
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено в 11:48
Общество
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Кино
Вышел трейлер последнего «Рэмбо»
Официальный трейлер пятой, финальной картины серии, прямолинейно названной "Рэмбо: Последняя кровь", доступен на YouTube и дает основание полагать, что ветеран уйдет в Край вечной охоты достойно.
Обновлено в 11:30
Космос
Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник
"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.
Обновлено в 16:57
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400
Обновлено в 16:46
Политика
Порошенко хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании
Экс-президент Петр Порошенко, прикинувшийся больным, хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании.
Обновлено в 10:02
Политика
Штаб-квартиру ООН в Женеве возглавит россиянка
Штаб-квартиру Организации объединённых наций в Женеве возглавит гражданка России Татьяна Валовая.
Обновлено в 14:52
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»
Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10