Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 годаРеальное время вчера в 19:26

Документы размещены на официальном портале правовой информации. Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.
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Михаил Мишустин
Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийская газета 10:56

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